Vidste du, at din virksomhed skal leve af design?

Forleden fik jeg et nyt kreditkort, men jeg fik meget mere end det. Jeg fik et nyt gedigent stykke dansk design, som jeg allerede er blevet utroligt glad for. Kortet har samme format, som de andre kort i min pung. Men kortet er alligevel en lille revolution, som endda er skabt af en dansk start-up virksomhed, Pleo.

Pleo har set og identificeret et problem som jeg selv og rigtig mange andre oplever: Krøllede udlæg, bilag og kvitteringer fra frokostaftaler eller togbilletter i tasken, som man mister eller aldrig får afleveret. Det er ikke bare pinligt, det er også dyrt og besværligt for kollegerne i økonomiafdelingen. For at gøre op med alt det har Pleo skabt en app som udrydder al vores fedten rundt med fysiske bilag. Så snart du bruger betalingskortet, får du nemlig en notifikation om, at du nu kan affotografere kvitteringen med sin smartphone. Betalingsoplysningerne og fotoet bliver straks sendt til firmaets bogholderi, og du kan bevæge dig videre uden besværet med at gemme kvitteringen, udfylde expense-arket på computeren, osv.

Som så ofte når man møder nyt og godt design tænker man med det samme: Hvorfor har ingen tænkt på det noget før?

Pleo giver værdi til sine kunder gennem godt design på tre plan:

Først det fysiske design: Pleo ligner et almindeligt betalingskort, men det leveres i en super lækker pakke med et smukt logo, som er lige så attraktiv som den indpakning vi kender fra Apple. Dernæst er Pleo en let tilgængelig og veldesignet app, som er nem at bruge, intuitivt bygget op og klar på din smartphone. Og så er Pleo endelig design af et system, der gør at data automatisk overføres fra den, der benytter kortet, til dem, der skal bogføre udgifterne. Pleo er altså både et produkt, en service og et system. Og det er derfor, det er så smart.

Tilbage til min pralende overskrift, hvor jeg påstår, at også din virksomhed skal leve af design. Ja, den er formuleret for at få dig til at læse med, men jeg mener det faktisk både alvorligt og bogstaveligt. Med design mener jeg som hos Pleo en designbaseret tankegang, der gennemsyrer hele forretningen.

Vi danskere forbinder oftest godt design med fysiske produkter – møbler og brugskunst – og det går heldigvis også strygende for vores hjemlige møbeldesignere. Et eksempel er vækstsuccesen Muuto, der for nylig solgt for hele 1,9 mia. kr. Men jeg vil vove den påstand, at godt design om muligt er endnu mere afgørende i den digitale virkelighed, som de fleste virksomheder i dag skal konkurrere i. Jo mere digital en virksomhed bliver, des mere centralt bliver behovet for design.

Den rigtig gode – og lidt mindre velkendte nyhed er – at klog brug af design i den grad betaler sig. Det har vi endda sort på hvidt.

Sammen med Dansk Industri spurgte vi hos Dansk Design Center 800 danske virksomheder, hvordan de ville sætte værdi på deres brug af design. Det viste sig, at knap 75 pct. af de adspurgte konstaterede, at brugen af design i virksomheden har positiv betydning for deres bundlinje. Det er jo godt nyt! At værdisætte design kræver grundighed, for det er ikke kun på bundlinjen, design kan give et positivt aftryk. Design bidrager til mange slags værdi, der kan variere fra en virksomheds brand til dens CSR-værdier, mål om bæredygtighed, minimering af ressourcespild og meget andet.

Selv om mange danske virksomheder altså kender til design og oplever, at det kan skabe værdi for dem, er potentialet stadig gigantisk. Måske Pleo kommer til gøre Muuto kunsten efter og høste investeringer i millard-klassen? Eller måske skal din virksomhed være den næste, der lever af og med design?